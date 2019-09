Tek erkekler bir numarası Djokovic’ten Amerika Açık’a veda

Amerika Açık’ta 4. tur maçları devam ediyor.

Tek erkeklerde son şampiyon, dünya 1 numarası Novak Djokovic, klasmanın 24 numarası Stan Wawrinka’yla karşı karşıya geldi.

İki sporcunun birbirlerine karşı mücadelelerinde bu müsabakaya kadar 19-5’lik Djokovic üstünlüğü bulunsa da Wawrinka’nın Sırp rakete karşı kritik maçlarda galibiyeti bulunuyordu.

2019 Amerika Açık’taki müsabaka da Wawrinka’nın üstün olduğu maçlardan bir yenisi oldu. İsveçreli raket ilk iki seti 6-4 ve 7-5’le kazanmayı başardı. Dünya bir numarası Djokovic, 2-1 geride olduğu üçüncü seti sol omzundaki sakatlığı sebebiyle yarıda bıraktı ve Wawrinka çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Novak Djokovic bu maçla birlikte son 38 Grand Slam maçındaki sadece 2. mağlubiyetini aldı. (Diğer mağlubiyet Dominic Thiem’e karşı) Wawrinka, Djokovic’i daha önce de Amerika ve Fransa Açık Grand Slam finallerinde birer kez mağlup etmeyi başarmıştı.

Wawrinka çeyrek finalde formdaki Rus raket Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

Two sets of thrilling tennis before an unfortunate retirement.

The best from Djokovic vs Wawrinka #USOpen pic.twitter.com/CuwZW4bT9A

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019