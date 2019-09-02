Taylan Antalyalı Galatasaray’da

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı’yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı’ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya üçüncü sene 2 milyon 500 bin, son sene ise 3 milyon lira ödeyecek.

GALATASARAY, TAYLAN ANTALYALI’NIN KARİYERİNİ BÖYLE ÖZETLEDİ

Orta saha bölgesinde forma giyen 24 yaşındaki Taylan Antalyalı, Muğla’nın Yatağan ilçesinde 8 Ocak 1995’te dünyaya geldi.

2006’da doğduğu şehrin takımı Muğlaspor altyapısında futbola başladı. Orta saha bölgesinde görev yapmaya başladığı Muğlaspor’da Bucaspor’un yetenek avcıları tarafından keşfedildi ve 2009’da İzmir ekibine transfer oldu.

2012’de Bucaspor’la profesyonel sözleşme yapan Taylan sözleşmesini imzalamasından iki gün sonra TFF 1. Lig’de ilk maçına çıktı. 38 maçta formasını giydiği İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncu, 2014’te Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

2016’da forma şansı bulması için Kayseri Erciyesspor’a, 2016-17 sezonunda ise Hacettespor’a transfer oldu. Bu iki takımda sırasıyla 13 ve 28 maç forma şansı bularak tecrübe kazanmaya devam etti.

2017-18 sezonunda transfer olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da TFF 1. Lig’deki en etkili performanslarını gösterdi. 27 maça çıkıp 2 gol, 4 asist yaptı ve Doğu Anadolu ekibiyle Süper Lig’e çıktı.

2018-19 sezonunda BB Erzurumspor formasıyla Süper Lig’deki ilk sezonunu geçiren Taylan çıktığı 31 maçta 6 gol, 3 asist yaptı.

Yeni transferimiz Taylan Antalyalı’ya hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz.