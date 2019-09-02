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Son dakika: Süper Lig’de transferin son günü! Beşiktaş Abdoulay Diaby’i İstanbul’a getiriyor…
Transfer Haberleri

Son dakika: Süper Lig’de transferin son günü! Beşiktaş Abdoulay Diaby’i İstanbul’a getiriyor…

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün 23.59'da sona eriyor... Son dakika transfer haberlerini tüm gün SKOR'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Son olarak Beşiktaş, Sporting Lizbon’un Malili forveti Abdoulay Diaby’yi 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul’a gelecek.

2 Eylül 2019 11:04

Süper Lig’de 17 Haziran’da başlayan transfer dönemi bugün saat 23:59’da sona erecek. İşte son dakika transfer haberleri…

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON’DAN DIABY’I KİRALADI

Son dakika transferlerinin açıklanacağı günde ilk bombayı Beşiktaş patlattı. NTVSpor’da yer alan habere göre; siyah beyazlılar Sporting Lizbon'un Malili forveti Abdoulay Diaby'yi 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Sporting Lizbon’da 29 maça çıkan Diaby 2 gol kaydetti. Sağ kanat ve sol kanatta da görev alabilen Diaby’nin güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

Bugün yapılacak son dakika transferi dakika dakika SKOR’da yer almaya devam edecek.

“Ara transfer” olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak’ta tamamlanacak.

Son güncelleme 11:30 | 2 Eylül 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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