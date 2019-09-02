SON DAKİKA | Galatasaray, Radamel Falcao ve Mario Lemina ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ve orta saha oyuncusu Mario Lemina ile resmi sözleşme imzaladı.

Admin Falcao sandım — Radamel Falcao (@FALCAO) September 2, 2019

Sarı kırmızılılar, Lemina’nın kiralanması için Southampton’a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini açıkladı. Öte yandan yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 16 milyon Euro olarak belirlenirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2 milyon 50 bin Euro maaş verilecek.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

Galatasaray’ın kısa süre içerisinde Falcao transferiyle ilgili detayları vermesi bekleniyor.

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