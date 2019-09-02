Şampiyonluk adayları

HEM Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u kutlamak gerekiyor. Her iki takım da sahaya kazanmak için çıktı. Futbolseverler mükemmel bir maç izledi. Ünal Karaman ve Ersun Yanal futbolcularına tempolu, hızlı bir futbol oynatırken futbolu çirkinleştirmediler.

İKİ tarafın da çok net gol pozisyonları vardı. Bir derbide uzun yıllar sonra belki de ilk defa bu kadar çok pozisyona girilirken beklemedik şekilde goller kaçırıldı.

Fenerbahçe özellikle sol taraftan Rodrigues ve Vedat Muriqi ile yaptığı etkili akınlarla gol bulmaya çalıştı. Trabzonspor ise sağ taraftan Pereira ve Avdijaj ile rakibini zorladı. Ekuban'la da Fenerbahçe defansını tam anlamıyla dağıttı ve sonunda golü buldu. Ev sahibi ekibinin en zayıf noktası yapılan kontrataklara karşı önlem alamayışı ve çok fazla pozisyon vermesiydi. Trabzon'un zayıf noktası orta sahasıydı.

Dün gece Kadıköy'de oynanan futbol iki takımın da şampiyonluğun en güçlü adayları olduğunu gösterdi. Sahadaki mücadele gücüne, oyun kalitesine bakarsak Fenerbahçe ve Trabzonspor; şampiyonluk yolunda Galatasaray ile Beşiktaş'tan çok daha iddialı durumdalar.

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