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Radamel Falcao KAP’tan önce Twitter’da coşturdu!
Galatasaray

Radamel Falcao KAP’tan önce Twitter’da coşturdu!

Radamel Falcao, Galatasaray'ın KAP açıklaması öncesi Twitter'da sarı-kırmızılı taraftarları adeta coşturdu!

2 Eylül 2019 22:59

Galatasaray transferin son gününde şov yaptı! İlk önce Lemina’yı açıklayan sarı-kırmızılılar, ardından yıldız futbolcu Radamel Falcao’yu duyurdu!

Lemina transferinden sonra Twitter’dan alevli paylaşım yapan Galatasaray’ın resmi Twitter hesabına Kolombiyalı yıldızdan cevap geldi.

Falcao, “Admin Falcao sandım” diyerek sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları iyice coşturdu!

TARAFTAR 23 AĞUSTOS’TA YAZMIŞTI!

Falcao’nun sosyal medyada olay olan tweet’i 23 Ağustos’ta bir Galatasaraylı taraftar hayal etmişti! Kolombiyalı yıldızın transferinin henüz bitmediği günlerde bu tweet’i atan taraftardan esinlenen Galatasaray sosyal medya hesabı, büyük ses getirdi! Tweet’i atan taraftar da Falcao’nun tweet’i sonrasında attığı tweet’le şaşkınlığını gizleyemedi!

FENERBAHÇE’YE GÖNDERME!

Fenerbahçe Kulübü’nün dün Twitter hesabından attığı “emojili paylaşım” tweet’ine Galatasaray Kulübü’nden cevap geldi! Falcao’nun transferini öncesi alevli paylaşım yapan sarı-kırmızılıların İngilizce hesabı da “Ateşin keşfi” diyerek gönderme yaptı!

Son güncelleme 23:11 | 2 Eylül 2019
galatasaray radamel falcao süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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