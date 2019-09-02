Radamel Falcao KAP’tan önce Twitter’da coşturdu!

Galatasaray transferin son gününde şov yaptı! İlk önce Lemina’yı açıklayan sarı-kırmızılılar, ardından yıldız futbolcu Radamel Falcao’yu duyurdu!

Lemina transferinden sonra Twitter’dan alevli paylaşım yapan Galatasaray’ın resmi Twitter hesabına Kolombiyalı yıldızdan cevap geldi.

Falcao, “Admin Falcao sandım” diyerek sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları iyice coşturdu!

Admin Falcao sandım — Radamel Falcao (@FALCAO) September 2, 2019

TARAFTAR 23 AĞUSTOS’TA YAZMIŞTI!

Falcao’nun sosyal medyada olay olan tweet’i 23 Ağustos’ta bir Galatasaraylı taraftar hayal etmişti! Kolombiyalı yıldızın transferinin henüz bitmediği günlerde bu tweet’i atan taraftardan esinlenen Galatasaray sosyal medya hesabı, büyük ses getirdi! Tweet’i atan taraftar da Falcao’nun tweet’i sonrasında attığı tweet’le şaşkınlığını gizleyemedi!

FENERBAHÇE’YE GÖNDERME!

Fenerbahçe Kulübü’nün dün Twitter hesabından attığı “emojili paylaşım” tweet’ine Galatasaray Kulübü’nden cevap geldi! Falcao’nun transferini öncesi alevli paylaşım yapan sarı-kırmızılıların İngilizce hesabı da “Ateşin keşfi” diyerek gönderme yaptı!