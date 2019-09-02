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Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız
Milli Takımlar

Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi.

2 Eylül 2019 13:11

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Turkcell ile milli takım arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Andorra ve Moldova maçlarında hedeflerinin iki maçı da kazanarak puanlarını 15’e çıkarmak olduğunu belirten Nihat Özdemir, şöyle konuştu;

“Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız. Dokuz puanımız var ve iki önemli maçımız var. 7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta Andorra ile ardından da Moldova ile deplasmanda oynayacağız. Önemli maçlar dedim çünkü ana hedefimiz bu iki maçtan altı puanla dönmek ve 15 puana yükselmek. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Sonrasında önemli maçlarımız var. Allah’ın yardımı, çocuklarımızın inancı ve Şenol hocamızın katkılarıyla milli takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası için yoluna devam edecek.”

Son güncelleme 13:11 | 2 Eylül 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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