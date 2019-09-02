Mauro Icardi Galatasaray’ın rakibi PSG’ye transfer oldu

Serie A ekiplerinden İnter’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi PSG yolunda…

İtalyan basınında çıkan habere göre; Paris Saint Germain 26 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Icardi’nin kulübü Inter ile sözleşmesini uzatacağı ardından bir sezon için PSG’nin yolunu tutması bekleniyor. Fransız basını yapılan anlaşmanın satın alma opsiyonu içermediğini söylerken, İtalya’dan gelen haberler anlaşmanın 70 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu içerebileceğini söylüyor.

Inter, İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi takımın başına getirdikten sonra Manchester United’tan Romelu Lukaku ile anlaşmıştı. İtalyan hoca Icardi’nin planları içerisinde yer almayacağını söylemişti. Arjantinli golcünün birçok takımla adı anılsa da, transferi bugüne kadar gerçekleşmemişti.