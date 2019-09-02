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MAÇ SONUCU | Villarreal Real Madrid 2-2 | Önce beraberliği kurtardı sonra atıldı
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Villarreal Real Madrid 2-2 | Önce beraberliği kurtardı sonra atıldı

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı Real Madrid'in golleri Bale'den geldi. Bale, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

2 Eylül 2019 00:53

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Gerard Moreno’nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti. İkinci yarının 74. dakikasında bu kez Mio Gomez’in golüyle Villarreal bir kez daha öne geçti. Skor avantajını koruyamayan Villarreal, 86. dakikada ikinci kez ağları havalandıran Bale’in golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Villarreal deplasmanında Real Madrid’e 1 puanı kazandıran golleri atan Bale, 94. dakikada kırmızı kart gördü.

La Liga’nın 3. haftası sonunda Real Madrid 5 puanla 5. sırada bulunurken, Villarreal’de 2 puanla 16. sırada yer aldı.

Öte yandan haftayı lider kapatan Atletico Madrid, Eibar’a karşı sahasında oynadığı ve 2-0 yenik duruma geçtiği maçı 3-2 kazandı. Atletico Madrid, La Liga’da 3 maçın 3’ünü de kazanan tek takım olarak 9 puanla lider konumda bulunuyor.

Son güncelleme 00:53 | 2 Eylül 2019
Gareth Bale Real Madrid Villarreal
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