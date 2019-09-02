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MAÇ SONUCU | Venezuela Fildişi Sahili 87-71 | Venezuela siftah yaptı
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Venezuela Fildişi Sahili 87-71 | Venezuela siftah yaptı

Venezuela, FIBA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili'ni yenerek ilk galibiyetini aldı.

2 Eylül 2019 14:10

Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu’nda Venezuela, Fildişi Sahili’nin 87-71 yendi.

Venezuela, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Fildişi Sahili ikinci maçını da kaybetti.

Salon: Wukesong

Hakemler: Albert Matthew Myers (ABD), Yener Yılmaz (Türkiye), Harja Jaladri (Endonezya)

Venezuela: Guillent 28, Jose Vargas 8, Ruiz 10, Lewis 3, Colmenares 10, Gregory Vargas 2, Zamora 14, Chourio 5, Graterol 4, Carrera 3

Fildişi Sahili: Abouo 19, Diabate 3, Landry Edi 11, Kone 2, Thompson 15, Adjehi 2, Bamba 13, Fofana 1, Pamba 5, Zerbo

1. Periyot: 26-17

Devre: 49-32

3. Periyot: 73-56

Son güncelleme 14:10 | 2 Eylül 2019
dünya kupası fildişi sahili venezuela
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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