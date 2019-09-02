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Son Dakika: Müthiş maç, iki gol, süper kurtarışlar!..
MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Bursaspor 0-2 | Timsah son 15 dakikada…
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Bursaspor 0-2 | Timsah son 15 dakikada…

Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u son 15 dakikada bulduğu gollerle kazandı.

2 Eylül 2019 00:12

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat Altan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdari, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral, Milinkoviç, Issah, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 59 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan (Dk. 79 Sissoko), Cemali Sertel (Dk. 80 Ferhat Kiraz)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Atanasov, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 69 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 25 Ali Akman), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 Cüneyt Köz)

Goller: Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Latovlevici (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Ramazan Keskin, Dk. 80 Sedat Dursun, Dk. 87 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 87 Emre Güral (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

22′ Emre´nin ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Çağlar yumruklayıp kornere çeldi.

29′ Kubilay ceza sahasına girerken vurdu, ancak top yandan az farkla dışarı çıktı.

31′ Milinkovic çalımlarla ceza sahasına girerken vurduğu şut kaleci de kaldı.

34′ Furgan´ın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı çıktı.

54′ Milinkovic´in ceza sahasına girerken vurduğu şut, direğin yanından dışarı çıktı.

GOL! 75′ Bursaspor öne geçti. Sekidika´nın ters vuruşunda, ceza sahasında Kubilay kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL! 90′ Cüneyt´in serbest vuruştan pasına gelişine ceza sahası köşesinden vole ile vuran Latovlalevici topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Son güncelleme 00:12 | 2 Eylül 2019
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