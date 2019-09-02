Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti izle: Dev maçta kurtarışlar gollerden çok konuşuldu!

Süper Lig’de 3. hafta maçında Fenerbahçe Trabzonspor’u ağırladı. Nefes kesen mücadelede gollerden çok kaleciler ve kurtarışlar konuşuldu. Fenerbahçe Trabzonspor maçını izleyemeyenler maç özetini ve golleri araştırıyor. Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues’in golü ile öne geçti, Trabzonspor ise 27. dakikada Ekuban ile eşitliği sağladı. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı. Kaleciler Altay ile Uğurcan’ın damga vurduğu gecede goller ise Rodrigues ve Ekuban’dan geldi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maça çok hızlı giren Fenerbahçe, Trabzonspor kalesinde üst üste pozisyonlar yakalasa da, ilk bölümde kaleci Uğurcan’ı geçmeyi başaramadı. Sarı lacivertlilerin aradığı gol ise 17. dakikada Rodrigues’in ayağından geldi. Golden sonra vites yükselten Trabzonspor, 27. dakikada Ekuban’ın şık kafa golüyle devreye 1-1’lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda ise tempo daha da yükseldi. Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor’un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, birbirinden kritik kurtarışlarla geceye damga vururken, maçta başka gol olmadı ve dev mücadelede puanlar paylaşıldı.