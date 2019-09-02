Kalecilerin gecesi

TÜRK futbolu iki büyük kaleciyi izledi dün akşam. Biri 21, diğeri 23 yaşında ve yüzde 100 milli, yerli kalecilerimiz!

Onları Türk futboluna kazandıran, oynatan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Birer gol yediler ama milyon Euro'lar ödenerek alınan oyunculara geçit vermeyerek alkışı hak ettiler. Ne abileri gibi oyunu gerdiler ne de kavga ettiler. Sayısız kurtarışlar yaparak güvenleri boşa çıkarmadılar.

F.BAHÇE maça o kadar coşkulu ve baskılı başladı ki ilk golü atması beni şaşırtmadı. Özgüveni yüksek, top rakipteyken baskı yapan, organize ataklar ile Trabzon'a nefes aldırmayan, taraftarın özlediği bir F.Bahçe vardı sahada… Muriqi ve Tolga'nın kaleci Uğurcan'a takılması sonrası Rodrigues'in golü, sarı-lacivertli oyuncuları iyice rahatlatmıştı. Ancak ne olduysa su molasından sonra oldu, F.Bahçe adeta el frenini çekti.

Nwakaeme ve Sosa kanatlardan etkili ve derinlemesine ortalar ile gelmeye başladı. Ekuban'ın golü ile hem maça hem de sahaya denge geldi. Avdijaj ve Nwakaeme de karşı karşıya kaçırdı. Rodrigues de ilk yarıda bir kez direğe nişanladı. Kruse'nin kaçırdıkları ile ilk yarı tarihi bir skorla bitebilirdi. , TRABZON bu sezona damga vuracak göze hoş gelen futbol oynuyor. F.Bahçe'nin maçın başında kurduğu baskı karşısında sakin kalarak takım savunmasını iyi yaptı. Ancak tıpkı rakibi gibi defansif zaafları göze çarptı. Özellikle Rodrigues gibi hızlı, Dirar gibi sert oynayan, sürpriz golcülere karşı önlem almakta sıkıntılar yaşadı. Uğurcan'ın kurtarışları adeta geceye damga vurdu.

Hakem Fırat Aydınus iyi bir maç çıkardı. Sertliğe izin vermedi, saha içi hâkimiyetini kaybetmedi. Gösterdiği kartlar doğruydu. Oyunu germeye çalışan art niyetli oyunculara, itiraz edenlere kart göstererek görevini yaptı.

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