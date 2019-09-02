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İtalya’dan bomba iddia: Aleksandar Kolarov’u Galatasaray da istedi!
İtalya Serie A

İtalya’dan bomba iddia: Aleksandar Kolarov’u Galatasaray da istedi!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray da transferin son günlerinde Aleksander Kolarov'u transfer etmek için Roma'ya teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin uzun süre görüşme halinde olduğu Sırp yıldız için sarı-kırmızılıların teklifine İtalyan ekibi ret cevabı verdi.

SKOR DIŞ HABER 2 Eylül 2019 17:48

Fenerbahçe’nin transfer döneminde imza attırmak için uzun uğraşlar verdiği Aleksandar Kolarov hakkında İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın attığı tweet’e göre; Galatasaray da Kolarov’u Roma’dan istedi ancak teklifin kabul görmedi.

Roma Teknik Direktörü Fonseca’nın tecrübeli Sırp futbolcuyu takımında görmek istediğini belirtmesi üzerine sportif direktör Petrachi teklifi reddetti.

Adı transfer haberlerinde geçmesine rağmen Roma ile hazırlık maçlarında sürekli forma giyen ve Serie A’nın ilk iki haftasında çıktığı maçlarda 2 gol atmayı başaran Kolarov, takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Haberde Roma’nın 33 yaşındaki oyuncunun 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı da belirtildi.

Son güncelleme 17:52 | 2 Eylül 2019
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe galatasaray roma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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