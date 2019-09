İtalya’dan bomba iddia: Aleksandar Kolarov’u Galatasaray da istedi!

Fenerbahçe’nin transfer döneminde imza attırmak için uzun uğraşlar verdiği Aleksandar Kolarov hakkında İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın attığı tweet’e göre; Galatasaray da Kolarov’u Roma’dan istedi ancak teklifin kabul görmedi.

Roma Teknik Direktörü Fonseca’nın tecrübeli Sırp futbolcuyu takımında görmek istediğini belirtmesi üzerine sportif direktör Petrachi teklifi reddetti.

Adı transfer haberlerinde geçmesine rağmen Roma ile hazırlık maçlarında sürekli forma giyen ve Serie A’nın ilk iki haftasında çıktığı maçlarda 2 gol atmayı başaran Kolarov, takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Haberde Roma’nın 33 yaşındaki oyuncunun 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı da belirtildi.

#Galatasaray and #Fenerbahce in these days have asked Aleksándar #Kolarov to Roma, but for Petrachi and Fonseca he is not for sale. #Roma want to renew Kolarov in the next weeks. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2019