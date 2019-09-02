Garry Rodrigues: Çok gol kaçırdık, ben de kaçırdım!

Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin golünü atan Garry Rodrigues, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kaçan gol pozisyonlarına değinen ve şanssızlıktan yakınan Rodrigues, takımın performansından dolayı pozitif baktığını belirtip şu ifadeleri kullandı;

“Mutlu değilim. Birçok gol pozisyonuna girdik ve kaçırdık. Ben de kaçırdım. 3 puanı alamadık, 1 puan aldık. Pozitif anlamda baktığınızda takım olarak çok gol şansı ürettik. Tekrarlıyorum; çok gol kaçırdık. Genel olarak pozitif bakıyorum. Takım olarak daha fazla odaklanmalıyız. Bu geceye bakınca eksiğimiz var diyemem. Birçok oyuncu milli takıma gidecek, dönüşte aynı şekilde şans bulup değerlendireceğiz. Bu gece şanssızdık, pozisyonlara giremezseniz sonucun böyle olması normal. Daha iyi olacağız.”