Galatasaray’a bir forvet daha! Florin Andone kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray Florin Andone’yi KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. Peki Florin Andone kimdir, kaç yaşında?
FLORİN ANDONE KİMDİR?
Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.
Romanya U19 Milli Takımı’nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı’nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.