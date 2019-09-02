Galatasaray’a bir forvet daha! Florin Andone kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray Florin Andone’yi KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. Peki Florin Andone kimdir, kaç yaşında?

FLORİN ANDONE KİMDİR?

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı’nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı’nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi. Radamel Falcao kimdir? Falcao`nun uçağı indi! İşte kariyeri... Galatasaray`ın yeni transferi Radamel Falcao`nun uçağı İstanbul`a geldi. Kolombiyalı gölcü Radamel Falcao`nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Radamel Falcao kimdir? İlgili Haberi Oku