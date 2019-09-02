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Galatasaray’a bir forvet daha! Florin Andone kimdir, kaç yaşında?
Transfer Haberleri

Galatasaray’a bir forvet daha! Florin Andone kimdir, kaç yaşında?

Radamel Falcao'dan sonra Florin Andone de Galatasaray yolunda. Galatasaray Romanyalı forvet Florin Andone'yi KAP'a bildirdi. İşte Florin Andone hakkında merak edilenler...

2 Eylül 2019 10:28

Galatasaray Florin Andone’yi KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. Peki Florin Andone kimdir, kaç yaşında?

FLORİN ANDONE KİMDİR?

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı’nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı’nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi. 01 Eylül 2019 Radamel Falcao kimdir? Falcao`nun uçağı indi! İşte kariyeri... Galatasaray`ın yeni transferi Radamel Falcao`nun uçağı İstanbul`a geldi. Kolombiyalı gölcü Radamel Falcao`nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Radamel Falcao kimdir? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:28 | 2 Eylül 2019
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