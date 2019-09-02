Florin Andone Galatasaray’da

Transferin hızlı ekibi Galatasaray, Florin Andone’yi kiraladı… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Rumen forvet için kiralama ücreti olarak 700 bin Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise 2.5 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

FLORIN ANDONE KİMDİR?

Santrfor olarak görev yapan 26 yaşındaki Florin Andone Romanya’nın Botoşani kentinde 11 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi.

12 yaşındayken ailesiyle birlikte ülkesi Romanya’dan ayrılıp İspanya’nın Vinaros kentine yerleşen Andone futbola burada Vinaros CF takımının altyapısında başladı.

2008’de Castellon’a transfer olan Rumen oyuncu 2011 yılında bu kulüpte A takım formasıyla ilk maçına çıktı.

İspanya futbolunun üçüncü kümesi Segunda Division B’de A takım seviyesine çıkmasının ardından Villareal’e transfer olan Rumen golcü, bu transferle birlikte altyapı seviyesine geri döndü, bir yandan da Sarı Denizaltılar’ın C takımında forma şansı bulmaya devam etti.

2013 yazında o dönem İspanya’nın üçüncü kümesinde mücadele eden Atletico Baleares’e kiralanan oyuncu, 34 maçta 12 gol atarak parladı ancak takımı playoff eşiğinin bir puanla dışında kaldı.

Kendini gösterdiği 2013-14 sezonunun ardından üçüncü ligin bir başka ekibi Cordoba’nın dikkatini çekti ve transferinin ardından kalıcı olarak A takım seviyesine çıktı. Aynı sezon Aralık ayında profesyonel futbolcu olarak ilk karşılaşmasına çıkan golcü oyuncu ikinci mçında profesyonel kariyerinin ilk golünü de ağlara gönderdi.

2014-15 sezonunda Cordoba’yla beraber La Liga’daki ilk sezonunu geçiren Rumen yetenek çıktığı 20 maçta 5 gol attı. 16 Ocak’ta Eibar’a karşı 10. saniyede attığı golle kulüp tarihinin en hızlı, La Liga tarihinin ise en hızlı dördüncü golünü attı fakat performansı takımının küme düşmesini önleyemedi.

Cordoba’nın küme düşmesinin ardından kariyerinde ilk kez Segunda Division’da devamlı şans bulan Andone fırsatı 36 maçta 21 gol kaydederek değerlendirdi ve performansıyla La Liga ile Premier Lig kulüplerinin gündemindeki genç golcüler arasına girdi.

A takım seviyesinde parladığı sezonun ardından 2016 yazında 4.7 milyon Euro karşılığında Deportivo La Coruna’ya transfer olan Andone kulübün son yıllardaki en pahalı transferi olarak ilk sezonunda 39 maçta 12 gole imzasını koydu.

2017-18 sezonunda mavi-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 6 gol atmasının ardından 6 milyon Euro karşılığında Brighton & Hove Albion’a transfer oldu.

İngiliz ekibinde geçirdiği tek yılda 27 maça çıkan Andone, Brighton formasıyla geçirdiği 2018-19 sezonunu 5 golle tamamladı.

Mart 2015’te ilk kez Romanya milli takımına çağrılan Andone ülkesinin formasıyla ilk maçına Kuzey İrlanda karşısında Haziran 2015’te çıktı. Romanya formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol atan Rumen oyuncu bulduğu ilk fırsatların ardından düzenli olarak milli kadroya çağrılmaya devam etti ve Euro 2016’da ülkesini temsil eden isimler arasında yer aldı.