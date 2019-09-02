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Fenerbahçe kalecisi Altay: Soyunma odasında herkes üzgündü
Fenerbahçe

Fenerbahçe kalecisi Altay: Soyunma odasında herkes üzgündü

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay, 1-1 biten Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Soyunma odasında herkes üzgündü" dedi.

2 Eylül 2019 00:19

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, soyunma odasında tüm takımın beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Trabzonspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

“Soyunma odasında herkes üzgündü. Herkesin başı yerdeydi. Bu bence sevindirici bir gelişme. Bu herkesin şampiyonluğa odaklandığını gösteriyor. Bugün çok pozisyona girdik. Ama gol atamadık. Trabzonspor’u da kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışıp Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çabalayacağız.”

Son güncelleme 00:19 | 2 Eylül 2019
Altay Bayındır Fenerbahçe trabzonspor
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