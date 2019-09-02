Ersun Yanal, Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası konuştu: ‘Bugün bizim için en büyük kazanım…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kadıköy’de Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldıkları nefes kesen maçın ardından müsabakayı yorumladı. Yanal, “Bugün en büyük kazanım, taraftarlarımızın maç sonu oyuncularımıza ilgisi ve oyuncularımızı takdiriydi. Çok mutluyuz bu sebeple” dedi.

“Oyun disiplininden zaman zaman kopsak da buna çoğunlukla sadık kalmayı başardık” şeklinde oyunu yorumlayan deneyimli teknik direktör transfer çalışmaları ile ilgili olarak da “Organizasyonumuz devam ediyor. Transferle ilgili son günde de görüşmeler sürecek” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, sakatlıkları devam eden oyuncuların durumu hakkında da bilgi verirken “Büyük bir ihtimalle Milli Takım arasından sonra sakatlarımızın hepsi dönecek ama sanırım Hasan Ali Kaldırım’ın dönüşü için bir aya daha ihtiyacımız var” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Fenerbahçe Trabzospor maçı ile Süper Lig`de üçüncü hafta heyecanı devam etti. İki takımın da Milli Takım arasına galibiyetle girmeyi hedeflediği maçta kaleciler devleşti, taraflar 1-1`le birer puana razı oldu. Trabzonspor 5, Fenerbahçe ise 7 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku