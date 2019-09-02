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Diagne’den Galatasaray’a veda mesajı!
Transfer Haberleri

Diagne’den Galatasaray’a veda mesajı!

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralık olarak gidecek olan Mbaye Diagne, sağlık kontrolünden geçti.

2 Eylül 2019 12:10

Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla Club Brugge’e kiraladığı Senegalli oyuncu yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti…

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mbaye Diagne: “Galatasaray’a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem kalacaksınız.” dedi.

ÖNCE ANDERLECHT İLE GÖRÜŞTÜ İlk aşamada Anderlecht ile oyuncuyu bir sezonluk kiralama konusunda görüşmeye başlayan sarı kırmızılı ekip daha sonra yakın şartlarla bir başka Belçika kulübü Club Brugge ile masaya oturdu.

Belçika basınında çıkan haberlere göre; Diagne transferi “Anderlecht ile bazı sorunlarımız oldu. Şimdi daha iyi bir kulübe gidiyoruz” ifadeleriyle yorumladı. Haberde Anderlecht’in hücum hattına ciddi katkıda bulunabilecek bir transfer şansını kaçırdığı vurgulanırken Club Brugge’ün önemli bir kazanç elde ettiğine vurgu yapıldı.

Belçika Ligi’nde Anderlecht ile Club Brugge 21 Eylül’de karşı karşıya gelecek. Ayrıca Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarında da Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.

Son güncelleme 12:10 | 2 Eylül 2019
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