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Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup açıklaması! Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Milli Takımlar

Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup açıklaması! Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edildiğini açıklarken yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkartıldı.

2 Eylül 2019 21:22

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup’un durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuzhan Özyakup’un sol arka üst adale grubunda ağrı hissettiği belirtilirken, “Yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir.” denildi.

Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Son güncelleme 21:22 | 2 Eylül 2019
Oğuzhan Özyakup
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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