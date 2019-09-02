Beşiktaş Abdoulay Diaby’yi kiralıyor: Abdoulay Diaby kimdir?

28 yaşındaki Abdoulay Diaby’nin bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. alınan biklgilere göre Beşiktaş Abdoulay Diaby’i bir yıllığına kiraladı. İşte Abdoulay Diaby’nin merak edileneleri…

ABDOULAY DİABY KİMDİR?

Fransa’nın Naterre kentinde dünyaya gelen Abdoulay Diaby 21 Mayıs 1991’de doğdu. Futbola Fransız ekibi Sedan’ın altyapısında başlayan ve A takıma yükselen Abdoulay Diaby, 2013 yazında bedelsiz olarak Lille’e katıldı.

İki sezon kiralık olarak Belçika’da Mouscron forması giyen Diaby, 2015 yazında Lille’den 2 milyon euro’ya Club Brugge’a transfer oldu.

Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro’luk bedelle Sporting’in yolunu tuttu. Sporting’deki ilk sezonunda 45 resmi maça çıkan ve 6 gol, 4 asistlik katkı veren Diaby, bu sezon ise takımıyla şu ana kadar 3 maçta süre aldı.

Asıl bölgesi sağ kanat olan ancak gol yollarında da görev yapan 1.73 boyundaki solak futbolcu, bugüne dek Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı.