Adı Galatasaray ile anılan Mario Lemina kimdir? Transferde son durum ne?

Fransız oyuncu Mario Lemina2nın bugün İstanbul’a geleceği konuşuluyor. İddialara göre transfers sezonunun bitimine saatler kala Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı. İşte Mario Lemina’nın kariyeri ve merak edilenleri…

MARİO LEMİNA KİMDİR?

1 Eylül 1993’te dünyaya gelen Gabonlu futbolcu aynı zamanda Fransız vatandaşıdır. 2009 yılında Lorient altyapısına adım atan Mario Lemina 22 Ocak 2013’te A takım forması giymeye başladı. Orta saha mevkiinde görev yapan Mario Lemina 2 Eylül 2013’te Marsilya’ya transfer oldu. Marsilya formasıyla 50 maça çıkan Mario Lemina 2 kez de fileleri havalandırdı.

Takvimler 31 Ağustos 2015'i gösterirken Mario Lemina, Marsilya’dan Juventus’a kiralandı. 30 Haziran 2016’da ise Juventus, Mario Lemina’yı 4 milyon Euro’ya bonservisiyle renklerine bağladı. Burada 42 maça çıkan Mario Lemina 1 de gol attı.

8 Ağustos 2017’de Mario Lemina İngiliz ekibi Southampton’a 7.5 milyon Euro’ya transfer oldu. İngiliz ekibinin formasıyla 52 maça çıkan Mario Lemina 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Yetenekli futbolcu ayrıca Gabon Milli Takımı formasını da 15 maçta terletti.