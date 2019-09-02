7. transfer! Abdoulay Diaby, Beşiktaş’ta

Beşiktaş 7. transferini Portekiz ekibi Sporting’ten Abdoulay Diaby’yi alarak gerçekleştirdi!

Sağ kanatta forma giyen 28 yaşındaki Fransa doğumlu Malili futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıklandı.

Sporting Lizbon oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Sporting Lizbon’dan, Beşiktaş’a transfer olan Abdoulay Diaby’ye veda videosupic.twitter.com/GWRZOV5RdP — SKOR (@SozcuSkor) September 2, 2019

BEŞİKTAŞ’TAN DIABY AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

Kulübümüz, Abdoulay Diaby’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.