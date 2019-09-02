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7. transfer! Abdoulay Diaby, Beşiktaş’ta
Beşiktaş

7. transfer! Abdoulay Diaby, Beşiktaş’ta

Beşiktaş, bu sezonki 7. transferini gerçekleştirdi! Siyah-beyazlılar, Abdoulay Diaby'yi Sporting'ten kiraladı.

2 Eylül 2019 22:07

Beşiktaş 7. transferini Portekiz ekibi Sporting’ten Abdoulay Diaby’yi alarak gerçekleştirdi!

Sağ kanatta forma giyen 28 yaşındaki Fransa doğumlu Malili futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıklandı.

Sporting Lizbon oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ’TAN DIABY AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

Kulübümüz, Abdoulay Diaby’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Son güncelleme 22:28 | 2 Eylül 2019
Abdoulay Diaby beşiktaş süper lig
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