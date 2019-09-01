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Alanyaspor ilk yarıda bitirdi! Yeni lider…
Yeni Malatyaspor

Alanyaspor ilk yarıda bitirdi! Yeni lider…

Lige 2'de 2 ile başlayan Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda ilk yarıda bulunduğu gollerle 3-2 mağlup ederek milli araya 9 puanla lider olarak girdi.

1 Eylül 2019 21:35

Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanmayı başardı.

20. dakikada Ceyhun ile öne geçen Akdeniz ekibi, 2 dakika sonra Fernandes ile durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının son dakikasında ise Papiss Cisse sahneye çıkarak Alanyaspor’u 3-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Sergen Yalçın ikinci yarıya iki değişiklikle başladı.

Değişikliklerle oyunda tempo yakalayan Yeni Malatyaspor 47’de Bifouma ve 57. dakikada Jahovic’in golleriyle skoru 3-2’ye getirdi.

Ancak geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Alanyaspor 9 puanla liderliğe yükselirken, Yeni Malatyaspor 3 puanda kaldı.

Akdeniz temsilcisi milli aranın ardından sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Son güncelleme 23:45 | 1 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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