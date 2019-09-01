Alanyaspor ilk yarıda bitirdi! Yeni lider…

Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanmayı başardı.
20. dakikada Ceyhun ile öne geçen Akdeniz ekibi, 2 dakika sonra Fernandes ile durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının son dakikasında ise Papiss Cisse sahneye çıkarak Alanyaspor’u 3-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Sergen Yalçın ikinci yarıya iki değişiklikle başladı.
Değişikliklerle oyunda tempo yakalayan Yeni Malatyaspor 47’de Bifouma ve 57. dakikada Jahovic’in golleriyle skoru 3-2’ye getirdi.
Ancak geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Alanyaspor 9 puanla liderliğe yükselirken, Yeni Malatyaspor 3 puanda kaldı.
Akdeniz temsilcisi milli aranın ardından sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.