Alanyaspor ilk yarıda bitirdi! Yeni lider…

Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanmayı başardı.

20. dakikada Ceyhun ile öne geçen Akdeniz ekibi, 2 dakika sonra Fernandes ile durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının son dakikasında ise Papiss Cisse sahneye çıkarak Alanyaspor’u 3-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Sergen Yalçın ikinci yarıya iki değişiklikle başladı.

Değişikliklerle oyunda tempo yakalayan Yeni Malatyaspor 47’de Bifouma ve 57. dakikada Jahovic’in golleriyle skoru 3-2’ye getirdi.

Ancak geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Alanyaspor 9 puanla liderliğe yükselirken, Yeni Malatyaspor 3 puanda kaldı.

Akdeniz temsilcisi milli aranın ardından sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.