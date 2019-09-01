Yaratıcı oyuncu lazım

Beşiktaş, ilk 3 haftalık periyodda en iyi futbolunu sergiledi. Sanki tek kale maç oynar gibi ilk yarı oyunu domine etti.

Oyunun hakimi olsa bile yaratıcı futbolcusu olmadığı için çok iyi kapanan Rize'ye karşı net pozisyon üretemedi. Caner ve Gökhan'ın sağlı-sollu kombine akınlarında yaptıkları güzel ortalar, iyi marke edilen Güven'le buluşturulamadı. Sürpriz bir ikinci golcü olmadığı için galibiyet golü bir türlü gelmedi.

SİYAH-BEYAZLILAR, Rize'nin katı defansına karşın B planı olarak merkezden akınlarla sonuca gitmeye çalıştı. Ljaic ve Dorukhan, orta sahadaki görevlerini çok iyi yapsa da sürpriz koşularla rakip ceza sahasına sızıp pozisyon üretemedikleri için Beşiktaş etkili akınlar yaptığı pozisyonlarda gole ulaşamadı. Sistemin yavaş yavaş oturmaya başlamış olduğunu, olumlu sinyaller verdiğini ve tam kapasitesini ortaya koyan bir Beşiktaş izledik. Burada Beşiktaş'ın en büyük gücü takımı başından sonuna kadar destekleyen adeta bir on ikinci adam gibi coşku veren İnönü Stadyumu'nun atmosferiydi!

BURAK Yılmaz'ın çok acilen takıma dönüp görev alması lazım… Güven'in hemen onun arkasında oynaması lazım. Beşiktaş, katı defans uygulayan rakiplerini veya kilitlenen oyunları ancak bu ikiliyle açabilir. Güven'in bu mevkide yalnız kalması Beşiktaş'ın hücum gücündeki ve gol pozisyonu üretmedeki zaaflarını ortaya çıkarıyor. Mutlaka Burak Yılmaz özelliklerinde bir oyuncu transfer edilmeli. Güven geniş alan oyuncusu olduğundan, dar alanda bir şey üretemiyor, defans ile kaleci arasındaki boş alanlara derin ve delici koşular yapamadığı için Beşiktaş pozisyon ve skor üretemiyor.

RİZESPOR, atmış olduğu gol ile teknik direktör kurslarında son yılların en önemli taktiği olan, ‘Nasıl kontratak yapılır, nasıl gol ile sonuçlanır?' onun örneğini verdi. İki hocayı da müsabakaya çok iyi hazırlandıkları için birbirlerini çok iyi analiz ettiği için tebrik ederim.

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