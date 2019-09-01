Ve Mbaye Diagne Galatasaray ile yolları ayırıyor! Anderlecht ya da Verona…

Galatasaray’ın geçen sezon kadrosuna kattığı Mbaye Diagne sarı kırmızılı takımla yol ayrımında.

Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya transfer edilen Senegalli forvetin, Radamel Falcao transferinin ardından ayrılması kesinleşti.

Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşma sağlayan Galatasaray 3 milyon Euro’luk kiralama bedeli talep ederken 8 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonu da olacak.

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27 yaşındaki futbolcunun maaş konusunda Anderlecht ile anlaşması halinde transferin noktalanması beklenirken İtalya basınından bir başka iddia daha geldi.

Tuttosport’ta yer alan haberde, Diagne’nin Verona için sağlık kontrolünden geçmek için İtalya’ya gideceği ifade edilirken, 2,5 milyon Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20, ikinci yarısında Galatasaray ile 10 gol atan Diagne, 30 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.