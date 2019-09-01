SON DAKİKA Galatasaray’a Falcao’dan sonra bir forvet daha… Resmen açıklandı

Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao’nun transferi konusunda Monaco ile anlaşan Galatasaray, ikinci bir forvet oyuncusunu daha Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Galatasaray, Romanyalı forvet Andone’nin transferi konusunda Brighton & Hove Albion FC ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama:
“Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”