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SON DAKİKA Galatasaray’a Falcao’dan sonra bir forvet daha… Resmen açıklandı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Galatasaray’a Falcao’dan sonra bir forvet daha… Resmen açıklandı

Falcao transferini bitiren Galatasaray, bir başka forvet oyuncusunu daha KAP'a bildirdi.

1 Eylül 2019 23:06

Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao’nun transferi konusunda Monaco ile anlaşan Galatasaray, ikinci bir forvet oyuncusunu daha Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Galatasaray, Romanyalı forvet Andone’nin transferi konusunda Brighton & Hove Albion FC ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama:

“Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son güncelleme 23:43 | 1 Eylül 2019
Andone falcao galatasaray
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