MAÇ SONUCU | Altay Balıkesirspor 1-0 | İzmir ekibi son nefeste!

TFF 1’inci Lig´de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamasına rağmen ilk 2 haftada tek puanla yetinen Altay, Balıkesirspor´u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etmeyi başardı. Atatürk Stadı´nda 160´ı Balıkesirli 1459 seyircinin izlediği karşılaşmanın tek golünü 90+3’üncü dakikada Abdülkerim attı.

Bu skorla Altay puanını 4 yaparken transfer yasağını henüz kaldıramadığı için kadrosunun çoğunu genç oyunculardan oluşturan Balıkesirspor 3 puanda kaldı.

Ev sahibinde kasığında hafif sakatlığı bulunan Leandrinho kadroya alınmadı. Balıkesirspor´un sözleşme yenilediği Otoo ise ikinci yarıda şans buldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Mehmet Ali Akkor

Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk.68 Hüsamettin Yener), Kappel, Tavares, Tatos (Dk.81 Hakan Demirci), Putsila (Dk.90+2 Yılmaz Özeren), Paixao, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya,

Balıkesirspor: Vukovij, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Kethevoama (Dk.90+3 Alperen Erdinç), Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran (Dk.72 Emirhan Çakır), Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Berkay Aykurt (Dk.58 Otoo)

Sarı kart: Dk.19 Kethevoama, (Balıkesirspor)

Gol: Dk.90+3 Abdülkerim Bardakçı (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

16′ Gelişen Altay atağında Tatos´un ceza sahası önünden şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi.

23′ Ev sahibinden yine Tatos’un ceza alanı dışından şutu Vukovic´te kaldı.

47′ Balıkesirsporlu Furkan kaleyi yoklarken top auta çıktı.

53′ Gelişen Altay atağında Deniz´in sağ kanattan pasına yükselen Paixao´nun kafa şutu yandan auta çıktı.

62′ Paixao´nun kale önünden attığı gol rakibine faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL! 90+3′ Özgür sağ kanattan ortaladı, Paixao´nun kafayla indirdiği topu Abdülkerim tamamlayıp skoru ilan etti: 1-0.