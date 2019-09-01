Sırbistan çeyrek finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley’de Türkiye’nin de yer aldığı A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider noktalayan Sırbistan, Son 16 Turu’nda, Romanya’yı 71 dakikada 25-20, 25-17 ve 25-23’lük setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Sırbistan, Azerbaycan – Bulgaristan maçının galibiyle yarı final için karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)

Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic)

Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu, Iancu, Tucmeanu, Ciucu, Baciu, Calota)

Setler: 25-20, 25-17, 25-23

Süre: 71 dakika (24, 23, 24) Maja Ognjenovic VakıfBank`ta Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Rusya ekibi Dinamo Moskova`da forma giyen Maja Ognjenovic`i kadrosuna kattı. Dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen 1984 doğumlu oyuncu, 2005 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı`nda forma giyiyor. İlgili Haberi Oku