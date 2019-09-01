Rıdvan Dilmen: Böyle yürümez ki bu iş

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemlerin performansını eleştirdi. Rıdvan Dilmen, hakemlerin sürekli başlarına iş almamayı hesapladıklarını belirtirken “Böyle yürümez ki bu iş” ifadesini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen’in hakem tartışmaları ile ilgili yaptığı yorum:

“İnanılır gibi değil. İki tane maçı yan yana koyacaksınız. Yayıncı kuruluş para ödeyerek yayın haklarını alıyor. Ya arkadaş böyle yürümez ki bu iş… Sadece bir hakem algısıyla, sadece bir kulübün üzerine girmek de doğru değil o zaman… Geçen sene iki hakem gitti sezon bitiminde… Klasman düşürebilirsiniz. Ama bugün diyor ki Koray Hoca (Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Koray Gençerler), ‘Ben çağırmayayım. Başıma iş açmayayım’ diyor.”

Beşiktaş taraftarının Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi! Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının uzatma dakikalarında arka arkaya gelen sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu protesto etti ve “Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık diye tempo tuttu. İlgili Haberi Oku

“KESİNLİKLE FORVET ŞART”

Karşılaşmayı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın mutlaka bir forvet alması gerektiğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

“Coşku var, tempo var, çabuk oynama isteği var… Ama bu neden sonuçlanmıyor? Birincisi telaş, ikincisi gerçek forvet diyebileceğimiz Umut’un dışında forvet yok. Maçı 2-1’de kaybedebilirdi. Son dakikalarda boş kaleye vurdu top direkten döndü. Önce savunma sonra hücumu düşünen bir takım görüntüsü verdi.

Burak kaç hafta daha yok. Burak acaba geçen yıl ki performansını yüzde yüz yakalar mı. Kesinlikle forvet şart. Nzonzi iyi oyuncu ve şu an adaptasyon süreci geçiriyor. O yüzden Boyd yanlış transfer diyemeyiz.

Ne zaman istediğiniz oyuncular gelir o zaman kendi sisteminizi ve oyununuzu oynayabilirsiniz. Hücumda bile değildi gördü Beşiktaşlılar bugün…

Abdullah Avcı 18 takımlı ligimizde farklı formatta oynamak isteyen özellikle hücumda farklı formatta oynamak isteyen bir teknik adam. Beşiktaş’a baktığımız zaman takımın en iyi oyuncuları Caner ve Vida. Ruiz’i toparlamış olarak gördük. Diğer oyuncular bu arkadaşların gerisinde.

Oyuncular henüz form tutmuş değiller. Lig sadece Güven’e kaldı. Oyuna katkısı olmadı. Bu kimleri etkiliyor? Ljajic’i ve Lens’i… Çok istiyorlar, çok arzuluyorlar… Rize takımı buradan kazanması için mutlaka gol atması gerekiyordu. Beklemedikleri bir oyuncudan gol yediler. Başarılı bir şekilde başladılar sezona.

Beşiktaş 4-2-3-1 ile oynayan bir takım. ama görünüşe bakarsak 4-3-3 gibi oynadı. Abdullah Avcı Clichy’den istediğini Gökhan’dan istiyor. Beşiktaş hücuma geçtiği anda Caner orta sahada oynuyor. 2-3 gibi oynamak istiyor. Caner’i orta sahaya çekip bir fazla oynamak istiyor. Pas takımı olmayınca şu anda topa sahip olma oranı Başakşehir gibi olmayınca dönen toplarda çokta kart yer Beşiktaş…”