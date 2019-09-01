Radamel Falcao İstanbul’a geliyor! İşte anlaşmanın detayları ve merak edilenler…

Gündemi haftalardır meşgul eden transfer nihayet sonuçlandı. Monaco ile yapılan pazarlıklar dün noktalandı ve Radamel Falcao Galatasaraylı oldu.

Şampiyonlar Ligi kurası sonrası Başkan Mustafa Cengiz İstanbul'a dönerken Monaco'da kalan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koydu.

Ben Yedder ve Slimani'den sonra forvete Leipzig'den Augustin (kiralık) takviyesi yapan Monaco, Falcao'nun gitmesine onay verdi. Fransız kulübü bonservis bedeli almayacak ancak kontrata ‘bir sonraki satıştan yüzde 60 pay' maddesi konulacak.

Galatasaray, Radamel Falcao ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki yıldız golcü yıllık 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında Galatasaray'a “Evet” dedi. Radamel Falcao, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması durumunda ise 1.5 milyon Euro daha kazanacak.

İSTANBUL’A GELİŞ SAATİ DUYURULDU

Öte yandan Falcao’nun geliş saatini açıklayan Galatasaray, “Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, profesyonel futbolcu Radamel Falcao’nun transferi için futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FUTBOLA ARJANTİN'DE BAŞLADI

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı.

Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı. İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı.

2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.

Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.