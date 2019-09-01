Oğulcan Çağlayan: Belki o golü atmasaydım…

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, “Hocam bugün şans verdi. Öz eleştiri yapmak gerekirse gole kadar iyi performans sergileyemedim ama fırsat yakaladım ve gol atmak nasip oldu. Belki o golü atmasaydım 45’te oyundan çıkabilirdim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.

Maçı kazanabileceklerini dile getiren Çaykur Rizesporlu futbolcu, “Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatında kazanabilirdik, berabere kaldık. Sezon başı kampında beri iyi çalışan bir ekibiz. Yeni kurulmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık. Geçen sene bu takım ilk yarıda 13 puan almıştı. Umarım bu gelişen futbolumuzun üzerine koyarak milli takım arasını da iyi değerlendirerek kalan lig maçlarında puanlar almaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.