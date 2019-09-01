SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Beşiktaş evinde yara aldı!
Nadal hata yapmadı, Wozniacki veda etti!
Diğer Sporlar

Nadal hata yapmadı, Wozniacki veda etti!

Tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, üçüncü turda Güney Koreli Chung'ı 3-0 mağlup etti. Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Bertens ve eski dünya 1 numarası Wozniacki elendi.

1 Eylül 2019 00:02

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.

ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, üçüncü turda Hyeon Chung ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 170. basamağındaki rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İspanyol tenisçi, dördüncü turda John Isner-Marin Cilic maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 30 numarası Alman Julia Goerges’a 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup olarak üçüncü turda elendi.

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki de Kanadalı Bianca Andreescu 6-4’lük setlerle 2-0 yenildi ve turnuvaya üçüncü turda veda etti

Son güncelleme 00:02 | 1 Eylül 2019
ABD Açık Tenis Turnuvası rafael nadal
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 21:45
1
-
1
Caykur Rizespor
Gençlerbirligi
Bugün - 19:15
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Denizlispor
3 2 7
2 Caykur Rizespor
3 2 7
3 Fenerbahçe
2 2 6
4 Alanyaspor
2 2 6
5 Ankaragücü
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR