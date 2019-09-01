MAÇ SONUCU | Ümraniyespor İstanbulspor 1-2 | Uzatmada yıkıldı!

TFF 1. Lig’in 3. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 64 Ali Aytemur), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Yunus Emre Yalçın)

GOLLER: Dk. 36 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 72 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90 5 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Wellington (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Emircan Altıntaş, Dk. 75 Fernandes (Ümraniyespor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 66 Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eslem'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topa İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta top yine Burak'tan döndü. İbrahim'in çıkardığı pasta son olarak Muhammed Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nouri'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.

50. dakikada Eslem'in pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cajic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Welington'ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 72. dakikada Emircan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL! 90+5. dakikada sağ taraftan Emircan'ın kullandığı köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Serkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor savunmasına da çarparak ağlara gitti. 2-1