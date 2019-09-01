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MAÇ SONUCU | Senegal Litvanya 47-101 | Litvanya’dan 54 sayı fark!
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Senegal Litvanya 47-101 | Litvanya’dan 54 sayı fark!

FIBA Dünya Kupası H Grubu'nda Litvanya, Senegal'i 54 sayı farkla mağlup etti.

1 Eylül 2019 18:29

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nın H Grubu ilk maçında Litvanya, Senegal’i 101-47 yendi.

Salon: Dongguan

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Martin Horozov (Bulgaristan)

Senegal: Dalmeida, Muhammed Faye 4, Ndour 8, Ndiaye 2, Toure 8, Youssoupha Ndoye 6, Momar Ndoye, Sambe 2, İbrahima Faye 8, Gueye, Thiam 3, Diop 6

Litvanya: Grigonis 12, Kalnietis 13, Maciulis 8, Sabonis 13, Valanciunas 13, Butkevicius 6, Giedraitis, Jankunas 10, Kuzminskas 11, Lekavicius 10, Seibutis 3, Ulanovas 2

1. Periyot: 10-27

Devre: 21-48

3. Periyot: 33-77

Son güncelleme 18:29 | 1 Eylül 2019
çin dünya kupası Litvanya senegal
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