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MAÇ SONUCU | Rangers 0-2 Celtic
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Rangers 0-2 Celtic

Glasgow kentinin en köklü iki takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Rangers'ı 2-0 yendi

1 Eylül 2019 16:18

İskoçya 1. Futbol Ligi’nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı “Old Firm” derbisini, Rangers’ı 2-0 yenen Celtic kazandı.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 4. haftasında Ibrox Park’ta karşılaştı.

Konuk takım Celtic, 32. dakikada Odsonne Edouard ve 90+3. dakikada Jonny Hayes’in kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Rangers’ta Jordan Jones, 90+6 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Celtic, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Rangers ise 9 puanla ikinci sırada kaldı.

Son güncelleme 16:18 | 1 Eylül 2019
celtic rangers
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