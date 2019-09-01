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Maç sonucu | Giresunspor 2 Hatayspor 2 | TFF 1. Lig
TFF 1.Lig

Maç sonucu | Giresunspor 2 Hatayspor 2 | TFF 1. Lig

Giresunspor 90+1'de attığı golle Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken bu sezon ilk kez puanla tanıştı.

1 Eylül 2019 22:15

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi takım bu sezon ilk puanını alırken, konuk takım 7 puanla 2. sırada yer aldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Oğuz Kağan Çalışır

Giresunspor: Adriano (Dk. 46 Metin Erol), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Dk. 66 Limbombe), Mehmet Taş (Dk. 85 Özgürcan Özcan), Bekir Yılmaz, Landel, Ahmet İlhan Özek, Del Valle, Rusescu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Rayane (Dk. 46 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 88 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Buğra Temel), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 31 Del Valle, Dk. 90+1 Özgürcan Özcan (Giresunspor), Dk. 54 Barbosa, Dk. 76 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Del Valle, Dk. 88 Bekir Yılmaz, Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek, Muhammet Bayır (maç sonrası) (Giresunspor), Dk. 6 Rayane, Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 85 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Son güncelleme 22:15 | 1 Eylül 2019
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