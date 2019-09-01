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Maç sonucu | Fatih Karagümrük 1 Menemenspor 1 | TFF 1. Lig
TFF 1.Lig

Maç sonucu | Fatih Karagümrük 1 Menemenspor 1 | TFF 1. Lig

Fatih Karagümrük ligin 3. haftasında ilk puan kaybını yaşadı. İstanbul ekibi, Ekol Göz Menemenspor ile 86. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

1 Eylül 2019 22:24

TFF 1. Lig’in 3. haftasında, Fatih Karagümrük ile Ekol Göz Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 7 puana yükselirken, konuk takım da 4 puanla haftayı tamamladı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Darri, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış Özbek, Silva (Dk. 70 Çağrı Ortakaya), Emeghara

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 76 Mehmet Boztepe), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Semih Ceylan, Sangare (Olatunbosun), Diakite, Galip Güzel (Tayfun Aydoğan), Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 52 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 86 Taşkın Çalış (penaltıdan) (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Emeghara, Dk. 30 Arif Morkaya, Dk. 90+ 4 Ramazan Civelek, Barış Başdaş (maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük) Dk. 28 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 53 Taşkın Çalış, Dk. 90+4 Alberk Koç (Ekol Göz Menemenspor)

Son güncelleme 22:24 | 1 Eylül 2019
Ekol Göz Menemenspor Fatih Karagümrük menemenspor tff 1.lig
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