MAÇ SONUCU | Çekya ABD 67-88 | Galibiyete Mitchell taşıdı

Çin’de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’nda ABD, Çekya’yı 88-67 mağlup etti. Türkiye’nin de yer aldığı grupta, Çekya güçlü rakibi karşısında direnmeye çalıştıysa da ABD ilk periyot dışında iyi oynayarak sonuca gitti.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya), Zhu Duan (Çin)

Çekya: Bohacik 13, Satoransky 17, Hruban 13, Auda 4, Balvin 7, Pumprla 2, Peterka 5, Schilb 3, Sirina, Kriz, Vyoral, Palyza 3

ABD: Mitchell 16, Walker 13, Barnes 14, Tatum 10, Turner 4, Brown 2, Smart 4, Lopez 2, Middleton 8, White 6, Harris 9, Plumlee

1. Periyot: 14-17

Devre: 29-43

3. Periyot: 48-66