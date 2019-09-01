MAÇ SONUCU | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Boluspor 1-0 | Kırmızı kart yıldırmadı!

TFF 1. Lig’in üçüncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor´u İbrahim Akdağ´ın 76´ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 33´üncü dakikada Hasan´ın kırmızı kart görmesi sebebiyle maçın 57 dakikasını 10 kişi oynayan mavi-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ilk 3 puanını elde etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Alkılıç, Batuhan Astarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Emre Gültekin, (Dk.84 Scuk) Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu, (Dk. 61 Taylan Antalyalı) Murat Uçar, (Dk 67 Obertan)

Boluspor: Yavuz Aygün, Seth, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Dodo, Cumali Bişi, Mustafa Durak, (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç) Bilal Kısa, (Dk. 65 Shukurov) Gökhan Sazdağı, (Dk. 81 Batuhan Altıntaş) Rydell Poepon

Gol: Dk. 75 İbrahim Akdağ, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk.19 Emre Gültekin, Dk. 24 Osman Çelik, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 90 4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Konuk ekip atağında Gökhan, topu az farkla auta gönderdi.

33′ Boluspor´un ani atağında BB. Erzurumsporlu Hasan, Rydell´i düşürdü. Maçın hakemi Yasin Kol, Hasan´a kırmızı kart gösterdi.

51′ İbrahim Akdağ´ın pasıyla buluşan Rashad Muhammed, sol kanattan sert vurdu, top auta çıktı.

53′ Konuk ekibin cezaalanı içinde topla buluşan Oltan´ın şutu az farkla auta çıktı.

62′ Kaleci Yavuz´la karşı karşıya kalan Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan´a pas çıkardı. Taylan´ın dokunuşunda top kalecide kaldı.

71′ Rydell´in ceza çizgisi içindeki şutunu Sehic, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

GOL! 76′ Ev sahibinin gelişen atağında Obertan´ın pasıyla buluşan Taylan, cezaalanı dışındaki İbrahim Akdağ´ı gördü. İbrahim Akdağ´ın sert ve düzgün şutu kaleci Yavuz´un yanından ağlara gitti. 1-0.