Luiz Gustavo kimdir? İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’nun kariyeri…

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı Luiz Gustavo'nun transferi noktalandı. İşte Luiz Gustavo’nun kariyeri…

LUİZ GUSTAVO KİMDİR?

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya’nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımında transfer olmuştur. Sırasıyla Hoffenheim’da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih’e 17 milyona transfer olmuştur.

2013 yılında Wolfsburg’a 16 milyon euro bedelle giden oyuncu, 2017 yılında ise adresini 10 milyon euro bedelle Marsilya olarak belirlemiştir.

Orta saha, ön libero mevkisinde forma giyen Gustavo, ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev alabilmektedir. 1,87 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.