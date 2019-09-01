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Lille deplasmanda mağlup! Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü
Fransa Ligue 1

Lille deplasmanda mağlup! Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü

Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 52. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

1 Eylül 2019 19:24

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı’nın kırmızı kart gördüğü maçta Reims’e 2-0 yenildi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in Lille formasıyla ilk 11’de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı.

Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7’ye yükseltti. 31 Ağustos 2019 Metehan Güçlü Rennes`de! PSG`de forma giyen forvet oyuncusu Metehan Güçlü, Rennes`e transfer oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:24 | 1 Eylül 2019
Fransa Ligue 1 Lille LOSC Lille Stade de Reims
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