İsmail Kartal: Beşiktaş taraftarı yanlış anlamasın…

Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

Kartal sözlerine sezon başında gelen ve giden oyuncuların çokluğundan bahsederek başladı ve “Çalışmayı çok seven çok dürüst bir oyuncu grubumuz var. Oynatmak istediğim oyunu oynamak için çok çalışıyorlar. Hafta başından beri Abdullah Avcı’nın sistemini çalıştık. Beşiktaş’ın Caner’i merkeze çekip topa sahip olacağını biliyorduk. Beşiktaş’a karşı birkaç tane pozisyon bulabilirsiniz. Burada birbirini ilk kez gören oyuncularımız var” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Hakemler bizim aleyhimize daha çok hata yaptı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 1-1 biten Beşiktaş karşılaşmasın sonrasında hakemlerin kendileri aleyhine hata yaptığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen İsmail Kartal, “Geçen hafta Sivas karşısında daha farklı oynadık. Topa sahip olup önde oynadık. Bugün Beşiktaş topa daha çok sahip oldu, bunu biliyorduk, buna göre hazırlandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kaleci Gökhan’ın son dakikalarda yaşadığı sakatlık pozisyonundan da bahseden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “İki değişiklik yapmak zorunda kaldık. Moroziuk önemli bir sakatlık yaşadı, ayak tarak kemiğinde problem yok! Beşiktaş taraftarı yanlış anlamasın, Gökhan yattı, zaman geçirdi diye… Oyuncumuzun iç yan bağlarında zedelenme var” dedi.