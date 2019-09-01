Başakşehir son dakikada hayata döndü!

Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak bu sezonki ilk puanlarını almayı başardı.

Başakşehir 13. dakikada Crivelli ile penaltı kazandı ancak VAR uyarısıyla Cüneyt Çakır penaltıyı iptal etti ve oyuncuya hakemi kandırmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart gösterdi.

Dakikalar 30’u gösterdiğinde VAR yine sahne aldı! Stancu’nun attığı gol, VAR hakemlerinin Çakır’ı uyarmasıyla ofsayt olarak iptal edildi.

Dakikalar 36’ı gösterdiğinde Sessegnon’un pasında sağ çaprazda keleciyle karşı karşıya kalan Sio’nun vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

İkinci yarıda Okan Buruk kozlarını sahaya sürdü! Arda ve Crivelli’yi oyundan alan Buruk, Demba Ba ve Aleksic’i sahaya sürdü.

Ataklarının sonucunu alan Başakşehir 83. dakikada Demba Ba’nın penaltısıyla 1-1’lik beraberliği yakaladı. 90. dakikada ise Visca sahneye çıktı! Geçen sezon takımını birçok kez galibiyete taşıyan Bosnalı futbolcu, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

Bu sonuçla Başakşehir 3 puana yükselirken, Gençlerbirliği 0 puanla son sırada yer aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Diallo, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio (Dk. 48 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Soner Dikmen), Stancu (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek) , Sessegnon, Candeias, Sio

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Azubuike (Dk. 74 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Aleksic), Robinho, Crivelli (Dk. 46 Demba Ba)

Goller: Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 83 Demba Ba (Penaltıdan), Dk. 90 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Crivelli, Dk. 45+2 Arda Turan (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Fabricio, Dk. 45+5 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 78 Soner Dikmen, Dk. 82 Toure, Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada topla hareketlenen İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Diallo gole izin vermedi.

7. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Medipol Başakşehir’de İrfan Can, topu ceza sahasına gönderdi. Crivelli’nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

13. dakikada Visca’nın ara pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Caiçara’nın vuruşunda top Diallo’dan döndü. Pozisyonunda devamında Crivelli, Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, Cüneyt Çakır önce beyaz noktayı gösterdi. Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon, topu soldan ceza sahasına giren Candeias’ın öne bıraktı. Portekizli futbolcunun şutunda Mert Günok, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Stancu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Cüneyt Çakır bir kez daha VAR’a giderken, pozisyonun içindeki Sio’nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

36. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sessegnon’un pasında sağ çaprazda keleciyle karşı karşıya kalan Sio’nun vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

54. dakikada son çizgiye inen Caiçara topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselenen Aleksic’in kafa vuruşunda kaleci Diallo gole izin vermedi.

68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci’nin şutunda Gençlerbirliği’nin savunma oyuncusu Flavio, son anda topa ayak koydu.

73. dakikada Visca, Soner Dikmen’in müdahalesiyle ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo, yerden soluna gelen topu yatarak kurtardı.

81. dakikada Visca’nın ceza sahasında yaptığı vuruşunda top Toure’nin eline çarptı. Cüneyt Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Demba Ba, topu filelere gönderdi: 1-1

90. dakikada Medipol Başakşehir 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Çalımlarla soldan ceza sahasına giren İrfan Can’ın pasında Visca, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

90+5. dakikada Toure’nin kısa düşen pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba’nın vuruşunda Diallo, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.