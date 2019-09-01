Formula 1’de Belçika Grand Prix’si tarihe geçti! Bu kez Charles Leclerc…

Formula 1’de sezonun 13. yarışı olan Belçika Grand Prix’si heyecan dolu bir yarış sahne oldu. Ferrari’den Charles Leclerc galibiyete uzanırken yarış hem Leclerc için hem de Ferrari için tarihi bir niteliğe sahip oldu. Efsanevi Spa-Francorchamps pistinde hafta sonunun en hızlısı olan Leclerc, damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve kariyerinin de ilk zaferini aldı.

Bir diğer Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile birlikte uzun süre yarışı önde götüren Leclerc, 44 turluk yarışın son 3’te 1’inde Vettel’e liderliği kendisinden daha hızlı olan takım arkadaşı Charles Leclerc’e bırakması talimatı geldi. Vettel zirveyi Leclerc’e bıraktı ve Leclerc de arkasına bakmadı.

Yarış Ferrari için çok çok iyi giderken Mercedes pilotları Alman pilotu yarışın son bölümünde geçmeyi başardı. Lewis Hamilton ikinci olurken podyumun son basamağında Valtteri Bottas yer aldı. Leclerc bu zaferle 16 Kasım 1997 doğumlu pilot F1’de yarış kazanan en genç Ferrari pilotu isim oldu. Ferrari bu sezon ilk galibiyetini aldı. Belçika`da Ferrari ilk cebi kapattı Formula 1`de sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix`sinde pole pozisyonu Ferrari`nin 21 yaşındaki pilotu Charles Leclerc`in oldu. İlgili Haberi Oku

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 471 puan

2. Ferrari: 326

3. Red Bull: 254

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 51