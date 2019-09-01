Fenerbahçe Trabzonspor maçı gergin başladı! Henüz 8. dakikada…

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın hemen başında gerginlik yaşandı. Maçta henüz 8. dakika oynanırken, Fenerbahçe’nin geliştirdiği atakta Sosa araya girdi. Deniz Türüç’ün müdahalesi sonrasında yerde kalan Sosa’nın bulunduğu alana Ozan Tufan’ın topu atması, gerginlik yarattı.

Oldukça sinirlenen Sosa, Ozan Tufan’ın üzerine yürüdü. Diğer futbolcuların da araya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Bir süre süren gerginlik sonrası hakem Fırat Aydınız, Trabzonspor’dan Sosa ve Fenerbahçe’den Ozan Tufan’a sarı kart gösterdi.

Tartışmanın sona ermesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.