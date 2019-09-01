CANLI YAYIN | Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Trabzonspor canlı! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Merakla beklenen karşılaşmada şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakip kozlarını Kadıköy’de paylaşıyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Mikel, Ivanildo, Yusuf, Doğan, Campi, Fıratcan, Abdurrahim, Ahmet, Koray
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Son galibiyetin son golü Ünal Karaman’dan…
Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı 47 maçtır yenilmiyor. Fırtına, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1'le alırken; Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili ekibin üçüncü golünü kaydetmişti.
İki tarafta da eksikler var
Fenerbahçe’de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla; Trabzonspor’da ise Ogenyi Onazi, Daniel Sturridge, Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi dev maçta forma giyemiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’nun ise karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nedeniyle metro hatları 01:00’e kadar uzatıldı https://t.co/q3xRGu2Vt8
— SKOR (@SozcuSkor) September 1, 2019