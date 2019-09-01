CANLI YAYIN | Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Trabzonspor canlı! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Merakla beklenen karşılaşmada şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakip kozlarını Kadıköy’de paylaşıyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Mikel, Ivanildo, Yusuf, Doğan, Campi, Fıratcan, Abdurrahim, Ahmet, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Son galibiyetin son golü Ünal Karaman’dan…

Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı 47 maçtır yenilmiyor. Fırtına, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1'le alırken; Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili ekibin üçüncü golünü kaydetmişti.

İki tarafta da eksikler var

Fenerbahçe’de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla; Trabzonspor’da ise Ogenyi Onazi, Daniel Sturridge, Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi dev maçta forma giyemiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo’nun ise karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nedeniyle metro hatları 01:00’e kadar uzatıldı https://t.co/q3xRGu2Vt8 — SKOR (@SozcuSkor) September 1, 2019

SON DAKİKA | Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe`nin uzun süredir transferi için uğraştığı Luiz Gustavo`da mutlu son... Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Luiz Gustavo, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul`a geldi. Türkiye, Gustavo transferini ilk kez 29 Haziran`da Sözcü Skor ekibi tarafından duymuştu. İlgili Haberi Oku