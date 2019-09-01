Kadıköy’de yüksek gerilim! Fenerbahçe Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta?

üper Lig'in 3. haftası dev bir maç ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe de Trabzonspor da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyen Fenerbahçe eksiklerine rağmen kazanan taraf olmak isterken, hafta içinde AEK'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmayı başaran moralli Trabzonspor Fenerbahçe karşısında sahadan eli boş ayrılmak istemiyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MUHATEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth