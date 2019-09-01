SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Diyanet internet sitesinde kurucusunu unuttu!
Kadıköy’de yüksek gerilim! Fenerbahçe Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor

Kadıköy’de yüksek gerilim! Fenerbahçe Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta?

Haftanın en dikkat çeken maçına iki ezeli rakip Fenerbahçe Trabzonspor, Süper Lig üçüncü hafta mücadelesi için Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan iki ekip de milli maç arası öncesinde sahada üç puanla ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Eylül 2019 15:52

üper Lig'in 3. haftası dev bir maç ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe de Trabzonspor da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyen Fenerbahçe eksiklerine rağmen kazanan taraf olmak isterken, hafta içinde AEK'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmayı başaran moralli Trabzonspor Fenerbahçe karşısında sahadan eli boş ayrılmak istemiyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MUHATEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Son güncelleme 16:10 | 1 Eylül 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 19:15
-
Gazisehir Gaziantep
Gençlerbirligi
Bugün - 19:15
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Denizlispor
3 2 7
2 Caykur Rizespor
3 2 7
3 Fenerbahçe
2 2 6
4 Alanyaspor
2 2 6
5 Ankaragücü
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR