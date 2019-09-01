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Efsane kurtarışlar gollerin önüne geçti! Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti izle
Trabzonspor

Efsane kurtarışlar gollerin önüne geçti! Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti izle

Süper Lig'de 3. hafta maçında Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırladı. Nefes kesen mücadelede gollerden çok kaleciler ve kurtarışlar konuşuldu. Fenerbahçe Trabzonspor maçını izleyemeyenler maç özetini ve golleri araştırıyor. Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in golü ile öne geçti, Trabzonspor ise 27. dakikada Ekuban ile eşitliği sağladı. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti...

1 Eylül 2019 23:44

Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Süper Lig’in favori ekiplerinden Kanarya ve Fırtına 3. hafta mücadelesinde berabere kaldı. Nefes kesen maçı kaçıranlar için Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

Son güncelleme 23:48 | 1 Eylül 2019
FB TS ÖZET Fenerbahçe maç özeti özet izle tabzonspor trabzon
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1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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