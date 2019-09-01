Efsane kurtarışlar gollerin önüne geçti! Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti izle

Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Süper Lig’in favori ekiplerinden Kanarya ve Fırtına 3. hafta mücadelesinde berabere kaldı. Nefes kesen maçı kaçıranlar için Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Vedat Muric Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)